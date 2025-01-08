RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Будут ли в Украине выборы онлайн и голосование по почте: что говорят в Раде

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Разговоры и слухи о том, что власть готовится к проведению выборов онлайн, являются исключительно манипуляциями. Этот вопрос вызывает недоверие у граждан, как и голосование по почте.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Если мы говорим об онлайн-голосовании и опыте других стран, это должна быть абсолютно независимая система, которой в наших реалиях может заниматься ЦИК. Насколько мне известно, ЦИК не имеет своей "Дії" для проведения выборов", - отметила Шуляк.

По ее словам, Украина в частности изучала опыт Эстонии, которой понадобилось 25 лет для того, чтобы воплотить возможность голосования онлайн. "Сколько лет это займет у Украины, я думаю, никто не может сказать. Несмотря на то, что мы сегодня являемся одним из самых цифровых государств в мире", - отметила глава "Слуги народа".

Кроме того, как отметила Шуляк, у общества немного доверия к вопросу выборов онлайн, как, собственно, и к почтовому голосованию - только 8% граждан поддержали бы такой формат волеизъявления.

"Опыт (разных стран, - ред.) мы можем изучать, но когда будет приниматься решение, как проводить первые послевоенные выборы, конечно, будет учитываться обязательно и мнение общества. Нам очень важно, чтобы выборы состоялись  понятным демократическим способом, с тем, чтобы результаты таких выборов были приняты всеми в обществе", - пояснила она.

 

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, к идее введения электронного голосования на выборах всех уровней, в том числе за президента, положительно относятся 33% украинцев. Относительное большинство (42-43%) опрошенных относятся негативно к интернет-выборам.

Единственная группа, которая преимущественно поддерживает электронное голосование - это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (52% выступают за при 27-30% против).

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа