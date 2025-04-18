Будут ли США помогать Украине в случае провала мирных усилий: что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп пока не спешит говорить, будут ли США оказывать Украине военную помощь, если дипломатия не даст результата.

Как передает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

У президента США спросили, будет ли он поддерживать Украину в военном плане, если решит выйти из мирных переговоров.



"Ну, я не буду этого говорить, потому что я думаю, что мы это (мирное урегулирование, - ред.) доведем до конца", - ответил Трамп.

Реакция ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя такое заявление Трампа, подчеркнул, что американский лидер не отбросил помощь Украине.

"Он сказал, что пока не будет об этом говорить, потому что думает, что будет соглашение. То есть, просто не будет об этом говорить сейчас", - объяснил он.