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Чи будуть США допомагати Україні в разі провалу мирних зусиль: що говорить Трамп

Вашингтон, П'ятниця 18 квітня 2025 21:43
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Чи будуть США допомагати Україні в разі провалу мирних зусиль: що говорить Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп поки не поспішає говорити, чи будуть США надавати Україні військову допомогу, якщо дипломатія не дасть результату.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

У президента США запитали, чи буде він підтримувати Україну у військовому плані, якщо вирішить вийти з мирних переговорів.

"Ну, я не буду цього говорити, тому що я думаю, що ми це (мирне врегулювання, - ред.) доведемо до кінця", - відповів Трамп.

Реакція ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи таку заяву Трампа, підкреслив, що американський лідер не відкинув допомогу Україні.

"Він сказав, що поки що не буде про це говорити, бо думає, що буде угода. Тобто, просто не буде про це говорити зараз", - пояснив він.

США можуть вийти з переговорів

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп допускав, що його країна може припинити свою участь у мирних переговорах щодо України. Це можливо, якщо Київ або Москва будуть "створювати серйозні перешкоди".

Також американський лідер підкреслив, що "хороші шанси" знайти рішення для завершення війни залишаються.

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