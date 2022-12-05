Будут ли штрафовать мужчин, которые выехали за границу во время войны: ответ юриста

Санкции к таким мужчинам при возвращении в Украину не должны применяться, если они не нарушали закон.

В Украине во время военного положения действует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но немало мужчин уехали из Украины в первые сутки полномасштабного вторжения России, когда такого запрета еще не ввели.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Кому из мужчин разрешают выезжать за границу во время войны: правила и советы ".

Законодательство Украины предусматривают применение обратного действия закона об уголовной ответственности во времени, только в сторону смягчения для обвиняемого (ст. 5 УК Украины), объясняет юрист ЮК "ВОЛХВ" Роман Голуб. Это также соотносится с принципом Nulla poena sine lege. Этот принцип означает, что нет наказания без закона, который его предусматривает.

"Наступление административной или уголовной ответственности для тех, кто планирует вернуться из-за границы, может наступить в случае наличия состава правонарушения или проступка с целью или при пересечении границы", — объясняет Роман Голуб.

Например, таким нарушением может быть, если для выезда за границу были подделаны документы, мужчина предоставил заведомо ложные сведения или в целом нарушил правила пересечения границы, предусмотренные законом.

Иными словами, нести какую-либо административную или уголовную ответственность при возвращении в Украину вы не должны, если вы ничего не нарушали и уехали из Украины на законных основаниях.

Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещается выезд за границу. Но в этих нормах есть немало исключений. Например, позволяют выезжать мужчинам, у которых есть трое детей. Также лицам, которые отправляются в командировку на спортивные соревнования, культурные мероприятия, а также лица, которые везут важный для Украины гуманитарный груз.