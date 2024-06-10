Будут ли в "Резерв+" отправлять электронные повестки и направления: что говорят в парламенте

Электронные повестки или направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) в приложении "Резерв+" не будет.

Об этом рассказал член комитета Верховной рады (ВР) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина .

Отвечая на вопрос о введении электронных повесток в "Резерв+", Вениславский заявил, что этот вопрос обсуждался во время работы над законопроектом о мобилизации. В конце концов был достигнут консенсус о том, что повесток в электронном кабинете не будет. Также это касается и направления на ВВК.

"Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", - добавил член комитета Верховной рады (ВР) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Резерв+"

Следует напомнить, что 16 апреля был подписан законопроект о мобилизации №10449, который вступил в силу уже 18 мая. В общем, закон изменяет процесс мобилизации.

Как пример, в Украине был уменьшен призывной возраст до 25 лет. В частности, военнообязанных обязали обновить личные данные. Это можно сделать в территориальном центре комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), в Центре предоставления административных услуг (ЦНАУ) или в приложении "Резерв+".

По состоянию на 6 июня, согласно данным спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, свои данные обновили уже 15% военнообязанных.