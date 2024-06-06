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Около 15% военнообязанных обновили данные в "Резерв+", - Минобороны

Четверг 06 июня 2024 12:37
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Около 15% военнообязанных обновили данные в "Резерв+", - Минобороны Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Около 15% военнообязанных уже успели обновить данные через приложение "Резерв+".

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Цифра, которая сегодня у нас актуальна по "Резерву+" - это 1 млн 412 тысяч. Действительно, эти люди отдали предпочтение цифровому приложению. Но загрузили его значительно больше людей. То есть мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но, возможно, чуть позже", - заявил он.

Лазуткин добавил, что у приложения были небольшие технические проблемы в начале.

"Но сейчас эта процедура длится буквально несколько минут. Надо уточнить свое место жительства, телефон, электронную почту и таким образом выполнить норму закона", - заявил он.

Спикер Минобороны добавил, что у приложения "Резерв+" еще есть большой потенциал.

"На данный момент около 15% уточнили свои данные. Есть возможность у большого количества людей обновить свои данные и таким образом выполнить норму закона", - заявил он.

По его словам, обновили свои данные в приложении более 18 тысяч украинцев за рубежом. Преимущественно это из таких стран: Польша, Чехия, Канада, Германия, США. Но в целом это приложение доступно для использования в более 157 странах.

"Резерв+"

18 мая 2024 года Министерство обороны Украины запустило обновленное мобильное приложение "Резерв+". Этот сервис позволяет военнообязанным гражданам Украины удобным образом обновить свои данные в электронном военном учете.

Благодаря обновленным данным в "Резерв+" около 710 тысяч украинцев, ранее ошибочно объявленных в розыск, были сняты с этого учета.

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