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В Украине предлагают перевести школы на 12-летнюю систему образования с 2024 года

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Украина, Среда 19 апреля 2023 19:20
В Украине предлагают перевести школы на 12-летнюю систему образования с 2024 года Фото: в Украине предлагают перевести школы на 12-летнюю систему образования с 2024 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине предлагают ввести 12-летнюю систему образования уже с 2024 года. Это решило бы проблему образовательных потерь, которые понесло государство из-за войны и пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака во время презентации результатов исследования "Образование во время войны".

"Можно рассматривать множество методов и методик компенсации образовательных потерь. Но у нас есть реформа НУШ, и мы задекларировали в законодательстве, что мы перейдем на 12-летнюю профильную систему образования в 2027 году. Поэтому лично я убежден, что у нас есть уникальный шанс перейти на 12-летнюю систему образования раньше, уже в 2024 году", - сказал Гурак.

По его мнению, таким образом, можно сбалансировать образовательную программу. В частности, учесть все пропущенные занятия (через воздушные тревоги, отсутствие света и интернета), переходный период на каждом уровне и так подготовиться к 2027 году - к полноценному внедрению профильной старшей школы.

Гурак добавил, что сейчас представители властей могли бы поговорить с донорами, готовыми предоставить финансирование образовательной системе Украины, чтобы поддержать введение 12-летней системы.

При этом он считает, что следует заключить в Украине общественный договор об ответственности каждого участника образовательного процесса за обучение. Ведь и ученики и учителя должны быть ответственными за процесс обучения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Минобразования предлагают сократить количество предметов в школе и ввести приоритетные дисциплины.

Кроме того, в МОН хотят вывести максимум школьников в оффлайн.

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