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Учебный год 2023. Когда школьники уйдут на летние каникулы

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 08:16
Учебный год 2023. Когда школьники уйдут на летние каникулы Фото: учебный год в украинских школах должен закончиться к 30 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские школьники должны уйти на летние каникулы не позднее 30 июня. Именно тогда должен закончиться учебный год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Мминистров.

До начала полномасштабной войны учебный год в Украине продолжался в период с 1 сентября по 30 июля. Это закрепляет Закон Украины "О полном среднем образовании".

В общей сложности учебный год у школьников должен длиться 175 учебных дней.

Однако из-за военного положения правительство внесло коррективы. Постановление, принятое Кабмином, свидетельствует, что в 2023 учебный год должен закончиться до 30 июня. Продолжительность учебного года уменьшена до 155 дней.

Однако отмечается, что сроки окончания учебного года, а следовательно, и начала летних каникул определяют сами школы. В большинстве в школах учебный год заканчивается в конце мая, а для выпускников 11 классов - в середине июня.

Напомним, в Украине предлагают внедрить 12-летнюю программу обучения в школах с 2024 года.

Также Министерство образования и науки хочет сократить количество предметов в школах и объяснило, какие дисциплины точно останутся в программе.

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