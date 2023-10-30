Будут ли проходить выборы в "Дії": ответ Федорова
Возможность проведения выборов в Украине через приложение "Дія" на данный момент не обсуждается. Для этого нужно иметь соответствующее решение парламента.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Глава Минцифры сообщил, что для этого нужно решение парламента и Центральной избирательной комиссии, а также проведение интеграции "Дії" с реестром избирателей.
"Для этого нужно начать новые крупные организационные проекты", - отметил Федоров.
По словам министра, в настоящее время в приложении действительно развивают опросы. Такие инструменты, по его мнению, можно использовать для выборов в Совет правосудия.
Отвечая на вопрос о возможности выбирать через приложение депутатов и президентов, Федоров отметил, что для этого необходимо соответствующее распоряжение от Центральной избирательной комиссии и парламента.
"Но есть много других инструментов, где можно использовать прямую электронную демократию. И учитывая, в каких условиях мы находимся во время полномасштабной войны, я уверен, что этот инструмент будет достаточно эффективным", - подытожил глава Министерства цифровой трансформации.
Выборы в Украине
Отметим, в последние месяцы в Украине обсуждается возможность проведение выборов во время войны. Так, глава парламента Руслан Стефанчук недавно заявлял, что Украина просит партнеров поделиться опытом проведения выборов во время войны. При этом, он назвал пять основных проблем, которые нужно решить для того, чтобы выборы могли состояться. В частности, это возможность военных и беженцев проголосовать, а также вопрос организации выборов на временно оккупированных территориях.
Подобные аргументы ранее приводил и президент Украины Владимир Зеленский. Однако, в одном из недавних интервью глава государства заявил, что если выборы все таки будут проводиться во время войны - он пойдет на второй срок. При этом, в выборах после войны Зеленский участвовать не планирует.
Вместе с тем, первый замглавы Верховной Рады Александр Корниенко считает, что выборы в Украине во время военного положения невозможны.