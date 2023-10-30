Будут ли проходить выборы в "Дії": ответ Федорова

Возможность проведения выборов в Украине через приложение "Дія" на данный момент не обсуждается. Для этого нужно иметь соответствующее решение парламента.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Глава Минцифры сообщил, что для этого нужно решение парламента и Центральной избирательной комиссии, а также проведение интеграции "Дії" с реестром избирателей.

"Для этого нужно начать новые крупные организационные проекты", - отметил Федоров.

По словам министра, в настоящее время в приложении действительно развивают опросы. Такие инструменты, по его мнению, можно использовать для выборов в Совет правосудия.

Отвечая на вопрос о возможности выбирать через приложение депутатов и президентов, Федоров отметил, что для этого необходимо соответствующее распоряжение от Центральной избирательной комиссии и парламента.

"Но есть много других инструментов, где можно использовать прямую электронную демократию. И учитывая, в каких условиях мы находимся во время полномасштабной войны, я уверен, что этот инструмент будет достаточно эффективным", - подытожил глава Министерства цифровой трансформации.