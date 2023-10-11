Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после окончания войны. Но если выборы состоятся во время войны, то будет баллотироваться в президенты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью Digi24.
"Если бы война продолжалась - да, если бы война закончилась - нет. Я не могу убежать во время войны", - ответил Зеленский.
При этом президент не назвал точный срок окончания войны, но подчеркнул, что Украина находится "на последней стадии".
"Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", - заявил Зеленский.
Выборы в Украине во время войны
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время войны. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения".
Ближайшие выборы, которые должны пройти в Украине - парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.
Также в 2024 году в Украине должны пройти президентские выборы. Они запланированы на конец марта.
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