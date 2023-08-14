Будет ли связь и интернет в случае новых блекаутов: что говорят мобильные операторы

Прошлая зима стала одной из сверхсложных для Украины из-за массовых атак оккупантов на энергетическую инфраструктуру страны. Вся страна столкнулась с отключениями света и отсутствием мобильной связи.
Во время массовых атак на инфраструктуру минувшей зимой, когда без света оставалось одновременно много районов, инженеры постоянно работали, чтобы развозить и запускать мобильные генераторы. Это десятки тысяч объектов связи по всей стране.
Готовы ли мобильные операторы к возможным новым отключениям этой осенью, будет ли связь и мобильный интернет – РБК-Украина расспросило трех основных украинских операторов.
Война заставила украинские компании быть готовыми ко всем возможным вызовам. С начала террористических атак на энергетическую инфраструктуру Украины мобильные операторы работают над обеспечением поддержки непрерывной работы сети.
Компания lifecell увеличивает количество аккумуляторных батарей и генераторов на технологических площадках. Это помогло бы решать проблему с исчезновением связи и мобильного интернета, когда свет выключается, рассказывают РБК-Украина в пресс-службе компании.
"Только за последние месяцы мы обеспечили подключение еще более 800 стационарных, партнерских и мобильных генераторов, которые способны обеспечивать работу базовых станций без питания. Готовясь к вероятным блекаутам, lifecell также заменил тысячи аккумуляторных батарей на новые, более емкие и выносливые, которые способны работать без питания 4-5 часов. И каждый день мы продолжаем эту работу", – говорится в комментарии.
Компания снабдила генераторами все опорные технологические площадки, которые способны держать работающей большую часть сети. Можно сказать, что альтернативного питания базовых станций хватит для поддержки большей части сети lifecell в случае длительного обесточивания.
А вот будет ли у пользователей мобильная связь в случае длительного отключения света – ответ на этот вопрос зависит от продолжительности отключений электроэнергии и локации, где будет находиться абонент.
Фото: Мобильные операторы увеличивают количество аккумуляторных батарей и генераторов на технологических площадках (unsplash.com)
"У lifecell более 9 тысяч базовых станций по всей Украине. При длительных отключениях стационарного питания одновременно по всей Украине трудно обеспечить подключение генераторов и подвоз топлива на все без исключения локации. Поэтому преимущество в обеспечении автономного питания будет предоставляться коммутаторам и узловым технологическим площадкам. Это означает, что опорная сеть оператора будет работать, то есть у большинства абонентов будет связь", – говорят в пресс-службе.
Сейчас более 2 тысяч технологических площадок "Киевстар" снабжены стационарными и переносными дизель-генераторами. Благодаря этому все ключевые базовые станции, коммутаторы и критически важное оборудование телеком-оператора имеют резервное питание, говорят РБК-Украина в пресс-службе компании.
Из-за возможных новых блекаутов оператор обеспечивает свою телеком-сеть дизель-генераторами, аккумуляторами длительного действия и источниками бесперебойного питания
"Также на базовых станциях установлены новые аккумуляторы длительного действия, которые могут работать без внешнего электропитания 4-6 часов. На сегодняшний день мы установили почти 37 тысяч таких аккумуляторов и продолжает эту работу. Всего компания инвестировала более 900 миллионов гривен в энергонезависимость", – отметили в пресс-службе.
В "Киевстаре" планируют, чтобы до конца этого года 70% сети фиксированного интернета (услуга "Домашний Интернет") были обеспечены источниками бесперебойного питания. Для этого на сети домашнего интернета до конца года будет установлено 50 тысяч блоков бесперебойного питания.
Vodafone оснастил автономным резервным питанием 100% своих площадок, на которых расположены базовые станции. Обычно эти батареи могут поддерживать работу без основного питания до 4-5 часов.
Но во время массовых и частых отключений эти аккумуляторные батареи не успевали заряжаться, а при постоянном недозаряде теряли часть своей емкости. Поэтому иногда после исчезновения электроэнергии базовая станция выключалась гораздо быстрее, говорят в пресс-службе компании.
"Чтобы обеспечить работу оборудования связи, компания привлекает все генераторы, которые есть в наличии. На узловых площадках сети установлены стационарные дизель-генераторы. Для питания базовых станций используются мобильные генераторные установки", – рассказывает РБК-Украина PR-директор компании Vodafone Ukraine Виктория Рубан.
Учитывая опыт, Vodafone закупил сотни дополнительных генераторов. Компания задействовала 1120 дизель-генераторных установок и продолжает работы по подготовке к следующей зиме.
"Очевидно, что обеспечить все площадки генераторами невозможно: даже при достаточном количестве генераторов ни один оператор не сможет собственными силами одновременно доставить генератор к каждой площадке, вовремя заправлять и охранять его", – отмечает собеседница.
Не везде можно установить мобильные генераторы: многие объекты связи расположены на крышах, куда доставить и установить их невозможно. Поэтому инженеры разрабатывают сценарии работы сети при плановых отключениях света, чтобы с помощью в разы меньшего количества базовых станций поддерживать доступность покрытия.
Vodafone также ищет партнеров с собственными мощными промышленными генераторами и на объектах которых установлены их базовые станции. Это делают, чтобы была возможность оперативно переключить базовые станции на их генераторы.
"Мы обращаемся к владельцам объектов инфраструктуры, где установлено оборудование мобильных операторов и имеющиеся стационарные генераторы со свободными мощностями в 5-7 кВт с предложением о сотрудничестве и участии в поддержке работы мобильной связи в отсутствие внешнего электропитания. Это поможет всем оставаться на связи", – отметила представитель Vodafone Ukraine.
Напомним, Национальный банк Украины с 1 августа изменил порядок проведения операций с наличными деньгами через платежные терминалы. В связи с этим мобильные операторы предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы.
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