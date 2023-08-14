Чи буде зв'язок та інтернет у разі нових блекаутів: що кажуть мобільні оператори

"Більшість абонентів матимуть зв’язок", – оператори

Війна змусила українські компанії бути готовими до усіх можливих викликів. Від початку терористичних атак на енергетичну інфраструктуру України мобільні оператори працюють над забезпеченням підтримки безперервної роботи мережі.

Компанія lifecell нарощує кількість акумуляторних батарей та генераторів на технологічних майданчиках. Це допомогло б вирішувати проблему зі зникненням зв’язку та мобільного інтернету, коли вимикається світло, розповідають РБК-Україна у прес-службі компанії.

"Лише за останні місяці ми забезпечили підключення ще понад 800 стаціонарних, партнерських та мобільних генераторів, які здатні забезпечувати роботу базових станцій без живлення. Готуючись до ймовірних блекаутів lifecell також замінив тисячі акумуляторних батарей на нові, більш ємні та витривалі, які здатні працювати без живлення 4-5 годин. І кожного дня ми продовжуємо цю роботу", – йдеться у коментарі.

Компанія забезпечила генераторами всіх опорних технологічних майданчиків, які здатні тримати працюючою більшу частину мережі. Можна сказати, що альтернативного живлення базових станцій вистачить на підтримку роботи більшої частини мережі lifecell у випадку тривалого знеструмлення.

А ось чи буде у користувачів мобільний зв'язок у разі довготривалих відключень світла – відповідь на це питання залежить від тривалості відключень електроенергії та локації, де знаходитиметься абонент.

Фото: Мобільні оператори нарощують кількість акумуляторних батарей та генераторів на технологічних майданчиках (unsplash.com)

"У lifecell більше ніж 9 тисяч базових станцій по всій Україні. При довготривалих відключеннях стаціонарного живлення одночасно по всій Україні важко забезпечити підключення генераторів і підвіз палива на всі без виключення локації. Тому перевага у забезпеченні автономного живлення буде надаватися комутаторам і вузловим технологічним майданчикам. Це означає, що опорна мережа оператора працюватиме, тобто більшість абонентів матимуть зв’язок", – кажуть у прес-службі.

Резервне живлення на базових станціях: для чого це потрібно

Зараз понад 2 тисячі технологічних майданчиків "Київстар" забезпечені стаціонарними та переносними дизель-генераторами. Завдяки цьому всі ключові базові станції, комутатори й критично важливе обладнання телеком-оператора має резервне живлення, кажуть РБК-Україна у прес-службі компанії.

Через можливі нові блекаути оператор забезпечує свою телеком-мережу дизель-генераторами, акумуляторами тривалої дії та джерелами безперебійного живлення.

"Також на базових станціях встановлено нові акумуляторні батареї тривалої дії, які можуть працювати без зовнішнього електроживлення 4-6 годин. На сьогодні ми встановили майже 37 тисяч таких акумуляторів і продовжує цю роботу. Загалом компанія інвестувала понад 900 мільйонів гривень в енергонезалежність", – відзначили у прес-службі.

У "Київстарі" планують, щоб до кінця цього року 70% мережі фіксованого інтернету (послуга "Домашній Інтернет") було забезпечено джерелами безперебійного живлення. Для цього на мережі домашнього інтернету до кінця року буде встановлять 50 тисяч блоків безперебійного живлення.

Фото: Батареї на базових станціях операторів можуть працювати після виключення світла 4-6 годин (РБК-Україна/Віталій Носач)

Чому неможливо забезпечити генераторами всі станції

Vodafone оснастив автономним резервним живленням 100% своїх майданчиків, на яких розташовані базові станції. Зазвичай ці батареї здатні підтримувати роботу без основного живлення до 4-5 годин.

Але під час масових і частих відключень ці акумуляторні батареї не встигали заряджатися, а за умов постійного недозаряду втрачали частину своєї ємності. Через це іноді після зникнення електроенергії базова станція вимикалася набагато швидше, кажуть у прес-службі компанії.

"Щоб забезпечити роботу обладнання зв’язку, компанія залучає всі генератори, які має в наявності. На вузлових майданчиках мережі встановлені стаціонарні дизель-генератори. Для живлення базових станцій використовуються мобільні генераторні установки", – розповідає РБК-Україна PR-директор компанії Vodafone Ukraine Вікторія Рубан.

Враховуючи досвід, Vodafone закупив сотні додаткових генераторів. Компанія задіяла 1120 дизель-генераторних установок і продовжує роботи з підготовки до наступної зими.

"Очевидно, що забезпечити усі майданчики генераторами неможливо: навіть за умови достатньої кількості генераторів жоден оператор не зможе власними силами одночасно доставити генератор до кожного майданчика, вчасно заправляти та охороняти його", – зауважує співрозмовниця.

Не всюди можна встановити й мобільні генератори: багато об’єктів зв’язку розташовані на дахах, куди доставити та встановити їх неможливо. Тому інженери розробляють сценарії роботи мережі під час планових відключень світла, щоб за допомогою в рази меншої кількості базових станцій підтримувати доступність покриття.

Фото: Опорна мережа оператора працюватиме, тобто більшість абонентів матимуть зв’язок, обіцяють оператори (unsplash.com)

Vodafone також шукає партнерів, які мають власні потужні промислові генератори й на об’єктах яких встановлені їхні базові станції. Це роблять, щоб була можливість оперативно переключити базові станції на їхні генератори.

"Ми звертаємось до власників обʼєктів інфраструктури, де встановлено обладнання мобільних операторів та наявні стаціонарні генератори з вільними потужностями у 5-7 кВт з пропозицією про співпрацю та участь у підтримці роботи мобільного звʼязку під час відсутності зовнішнього електроживлення. Це допоможе всім залишатись на звʼязку", – наголосила представниця Vodafone Ukraine.