Будет ли выходной на Рождество в Украине: что известно

Почему выходного не будет

Верховная Рада продлила военное положение как минимум до 3 февраля 2026 года. Это означает, что на период его действия не применяются праздничные и нерабочие дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Следовательно, 25 декабря (Рождество) - рабочий день. По полному графику украинцы будут работать в канун Рождества - 24 декабря.

В частном секторе работодатели могут самостоятельно принимать решение о выходных или сокращенном дне.

Что говорит закон

15 марта 2022 года в КЗоТ внесли изменения, которые предусматривают, что во время военного положения трудовые отношения регулирует отдельный закон - "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Он временно отменяет действие статьи 73 КЗоТ, которая определяет перечень праздничных и нерабочих дней.

Еще 5 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в условиях войны страна не может жить по привычному календарю выходных.

"Сегодня суббота. Это слово на войне ничего почти не значит... Страна не знает больше выходных. Не важно, что на календаре. И так до победы", - сказал он.