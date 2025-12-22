Будет ли выходной на Рождество в Украине: что известно

В Украине не будет дополнительного выходного на Рождество. 25 декабря 2025 года остается обычным рабочим днем из-за действия военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Верховная Рада продлила военное положение как минимум до 3 февраля 2026 года. Это означает, что на период его действия не применяются праздничные и нерабочие дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.
Следовательно, 25 декабря (Рождество) - рабочий день. По полному графику украинцы будут работать в канун Рождества - 24 декабря.
В частном секторе работодатели могут самостоятельно принимать решение о выходных или сокращенном дне.
15 марта 2022 года в КЗоТ внесли изменения, которые предусматривают, что во время военного положения трудовые отношения регулирует отдельный закон - "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Он временно отменяет действие статьи 73 КЗоТ, которая определяет перечень праздничных и нерабочих дней.
Еще 5 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в условиях войны страна не может жить по привычному календарю выходных.
"Сегодня суббота. Это слово на войне ничего почти не значит... Страна не знает больше выходных. Не важно, что на календаре. И так до победы", - сказал он.
Напомним, Украина официально отмечает Рождество 25 декабря по новоюлианскому и григорианскому календарям. В 2025 году этот праздник выпадает на четверг, который при отсутствии военного положения был бы выходным днем.
