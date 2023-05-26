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Сколько денег экономят украинцы в Польше: новое исследование

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Пятница 26 мая 2023 08:30
Сколько денег экономят украинцы в Польше: новое исследование Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше проживает около 2 миллионов украинцев. Половина из них прибыли в поисках убежища от войны в Украине и большинство уже смогли трудоустроиться.

Сколько денег остается у украинцев в этой стране после всех трат на жизнь, TRAVEL РБК-Украина рассказали эксперты миграционной платформы EWL.

Все деньги тратит каждый пятый украинец

В новом исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы" EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета исследовали, как украинцы в Польше оценивают свое материальное положение и сколько у них остается lденег после всех расходов на жизнь.

Результаты свидетельствуют, что более половины украинцев (55%) оценивают свое материальное положение как среднее. После оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в Польше, у граждан Украины остается в среднем 961 злотый в месяц (около 8500 грн).

Чуть больше экономят украинские мигранты, прибывшие в Польшу до полномасштабного вторжения. Сумма, которая у них остается ежемесячно, составляет около 1052 злотых (9300 грн), а у военных беженцев разница между зарплатой и расходами меньше на четверть – около 826 злотых, то есть 7300 грн.

Около 20% граждан Украины заявляют, что после оплаты всех месячных расходов на проживание в Польше у них остается 501-1000 злотых (4 400-8 850 грн). Такие сбережения удается делать:

  • 13% военных беженцев;
  • 24% довоенных мигрантов.

Тех, у кого остаются более ощутимые суммы, немного. Только 12% граждан Украины экономят более 2000 злотых в месяц (17700 грн).

Все деньги тратят 18% граждан Украины. Практически у каждого пятого беженца ничего не остается после оплаты всех расходов на пребывание. А среди довоенных мигрантов таких – 15%.

Сколько денег экономят украинцы в Польше: новое исследованиеФото: Большинству украинцев удается кое-что сэкономить (gettyimages.com)

Среди беженцев в Польше – немало представителей среднего класса

По результатам опроса эксперты отмечают интересный факт, что прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения украинские беженцы чаще оценивают свое материальное положение как хорошее (22%) на фоне мигрантов, которые приехали и начали работать в Польше до 24 февраля 2022 года (14%).

"Это свидетельствует о том, что в Польшув связи с вторжением прибыли граждане Украины разного уровня достатка. Среди них много представителей среднего класса, бизнесмены, у которых есть средства на проживание и определенная "финансовая подушка", – объясняет руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Очень плохо оценивают свою материальную ситуацию только 1% украинцев в Польше. И только 1% беженцев считают ее очень хорошей.

Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года в более чем десяти польских городах. Участие в исследовании приняли 500 совершеннолетних граждан Украины – как довоенных мигрантов, так и беженцев.

Анкета опроса была разработана с учетом вопросов Министерства семьи и социальной политики Польши, Управления по делам иностранцев Польши и Бюро национальной безопасности Польши.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше массово теряют статус UKR.

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