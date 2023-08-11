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Кабмин разрешил "Укрпочте" переводить пенсии за границу

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Украина, Пятница 11 августа 2023 15:12
Кабмин разрешил "Укрпочте" переводить пенсии за границу Фото: пенсии за рубежом будут выплачиваться почтовым переводом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект о выплатах "Укрпочтой" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины в связи с военной агрессией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его данным, средства будут направляться международным почтовым переводом в период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены, но не более двух лет со дня введения экспериментального проекта.

Утвержден порядок реализации экспериментального проекта. "Предусмотрена возможность по желанию получателя на основании заявления, получать пенсию и денежную помощь международным почтовым переводом в стране его пребывания", - добавил Мельничук.

Напомним, ранее НБУ разрешил "Укрпочте" осуществлять переводы для выплат пенсий и денежных пособий гражданам Украины, временно находящимся за границей.

В июне прошлого года НБУ также разрешил переводить средства за границу для выплат пенсий гражданам в рамках международных договоров, заключенных Украиной с иностранными государствами.

Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Пенсионеры за границей получают деньги на банковские карты, однако у выбравших "Укрпочту" возникли проблемы.

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укрпошта пенсії в Україні
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