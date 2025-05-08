Будет ли у США приоритет на разработку украинских минералов: что говорят в Минэкономики

Если украинская компания хочет заниматься добычей и ищет финансирование, она будет обязана обратиться в инвестиционный Фонд. При этом Фонд должен найти американскую или другую компанию, заинтересованную в сотрудничестве, или же отказать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и члены переговорной группы, которые готовили проект соглашения о недрах с США.

Как пояснила Свириденко, если украинская компания хочет заниматься добычей, например, лития, но у нее нет собственных финансов, и она ищет внешнего инвестора, то должна обратиться в Фонд. То есть проинформировать о проекте и условиях, на которых ищет инвесторов.

Фонд в свою очередь должен сообщить, заинтересован ли он, может ли найти компанию, американскую или другую, которая может быть заинтересована в этом проекте. Также Фонд может ответить, что не имеет заинтересованности.

"Параллельно компания имеет возможность вести переговоры с другими инвесторами, но в течение шести месяцев она не должна предлагать им предложения лучше, чем те, что были для Фонда", - добавила министр экономики.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев отметил, что нет требования к компаниям о том, что вести переговоры можно только с Фондом. Однако предложение ему нужно предоставить первому.

"Предложение можно предоставить сразу Фонду и потом, например, через 2 минуты ЕБРР. Фактически ты выполнил условие, если первым сообщил Фонду. Далее можно вести переговоры параллельно со всеми. Просто ты не можешь предлагать Фонду условия хуже, чем другим", - сказал он.

По словам Соболева, не важно, частная или государственная компания выиграла лицензию на добычу, это будет вписано в условиях.

"Если у вас есть свои средства, и вы не ищете финансирование, вообще нет обязательств. Но если вы ищете внешнее финансирование, пожалуйста, сообщите об этом Фонд", - добавил первый заместитель министра экономики.