Чи буде у США пріоритет на розробку українських мінералів: що кажуть у Мінекономіки
Якщо українська компанія хоче займатися видобутком і шукає фінансування, вона буде зобов'язана звернутися до інвестиційного Фонду. При цьому Фонд має знайти американську чи іншу компанію, зацікавлену у співпраці, або ж відмовити.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко та члени переговорної групи, які готували проєкт угоди про надра з США.
Як пояснила Свириденко, якщо українська компанія хоче займатися видобутком, наприклад, літію, але в неї немає власних фінансів, і вона шукає зовнішнього інвестора, то має звернутися у Фонд. Тобто проінформувати про проєкт та умови, на яких шукає інвесторів.
Фонд своєю чергою має повідомити, чи він зацікавлений, чи може знайти компанію, американську чи іншу, яка може бути зацікавлена в цьому проєкті. Також Фонд може відповісти, що не має зацікавленості.
"Паралельно компанія має можливість вести перемовини з іншими інвесторами, але впродовж шести місяців вона не має пропонувати їм пропозиції кращі, ніж ті, що були для Фонду", - додала міністр економіки.
Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев наголосив, що немає вимоги до компаній про те, що вести перемовини можна лише з Фондом. Проте пропозицію йому потрібно надати першому.
"Пропозицію можна надати одразу Фонду і потім, наприклад, через 2 хвилини ЄБРР. Фактично ти виконав умову, якщо першим повідомив Фонд. Далі можна вести перемовини паралельно з усіма. Просто ти не можеш пропонувати Фонду умови гірші, ніж іншим", - сказав він.
За словами Соболева, не важливо, приватна чи державна компанія виграла ліцензію на видобуток, це буде вписано в умовах.
"Якщо у вас є свої кошти, і ви не шукаєте фінансування, взагалі немає зобов'язань. Але якщо ви шукаєте зовнішнє фінансування, будь ласка, повідомте про це Фонд", - додав перший заступник міністра економіки.
Угода України і США про надра
Нагадаємо, в ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про економічне партнерство, яка передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Документ вимагає ратифікації у Верховній Раді. Очікується, що це станеться вже сьогодні, 8 травня.
Угода стосується 57 українських мінералів. Проте багато деталей будуть прописані у наступній - "технічній угоді".
Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра, "захистить" інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву.
Президент Володимир Зеленський привітав підписання угоди. За його словами, це було предметом його розмови з Трампом у Ватикані.
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