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Будет ли в США дефолт? Байден поставил точку в вопросе

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США, Четверг 25 мая 2023 22:58
Будет ли в США дефолт? Байден поставил точку в вопросе Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дефолт не угрожает Соединенным Штатам Америки. Но сейчас администрация президента США ведет переговоры со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по повышению лимита государственного долга США, и они "достигают прогресса".

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы со спикером Кевином Маккарти провели несколько продуктивных разговоров, и наши сотрудники продолжают встречаться во время нашего разговора, и они достигают прогресса. Я неоднократно давал понять, что дефолт по нашему государственному долгу не приемлемый вариант", - сказал Байден.

Он отметил, что лидеры Конгресса согласились с тем, что дефолта в США не будет.

"Я хочу четко объяснить, что переговоры, которые мы ведем со спикером Маккарти, касаются общих направлений того, как будет выглядеть бюджет, а не дефолта. Речь идет о конкурирующих видениях Америки", - подчеркнул президент.

Угроза дефолта в США

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США могут не в состоянии оплатить свои счета уже 1 июня. Страна сталкивается с возможностью беспрецедентного дефолта, который может иметь катастрофические последствия как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.

Ради переговоров по повышению госдолга президент США Джо Байден сократил программу своей заграничной поездки. Однако в Белом доме заявили, что даже в случае дефолта США получат возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.

Стоит отметить, что ранее Байден оценил переговор и со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по повышению лимита госдолга США, как "оптимистичные".

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