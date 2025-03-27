Будет ли еще один раунд переговоров Украины и США: ответ МИД

Переговорный процесс между Соединенными Штатами Америки и Украиной, вероятно, еще продолжится. Но точной даты следующей встречи нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого во время брифинга.

"Мы убеждены, что процесс продолжится и еще будут встречи. Но точной даты я пока назвать не могу. Но опять же мы убеждены, что этот процесс будет продолжаться", - сообщил спикер МИД Георгий Тихий в ответ на вопрос РБК-Украина.

Переговорный процесс по завершению войны

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегации США и Украины, на которой присутствовали руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. Соединенные Штаты представляли госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц.

Во время первой встречи США предложили ввести полное перемирие между Украиной и Россией.

В минувшие выходные Штаты провели очередной раунд переговоров с Украиной, а в понедельник, 24 марта, состоялась встреча российской и американской делегаций.

По итогам встреч Украина и США опубликовали совместные заявления о том, о чем было договорено в Саудовской Аравии.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что Россия также обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. Но в их заявлении был указан ряд условий для перемирия с Украиной на море.

Позже россияне обвинили Украину в нарушении перемирия, заявив, что были атакованы энергетические объекты в двух областях. Но в Генштабе опровергли российские заявления, и считают, что это ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну.