Будет ли возвращение графиков отключений света летом: мнения экспертов

Мнения экспертов

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко выразил мнение, что риск внедрения графиков отключений света есть, но также есть сценарий, что таких графиков вообще не будет, то есть ситуация будет достаточно стабильной.

"Это зависит от того, какое у нас будет потребление электроэнергии, сколько будет солнца, ветра и воды и как будет управлять системой "Укрэнерго", - пояснил эксперт.

По его словам, есть другой сценарий, по которому у нас могут быть аварийные или плановые отключения.

"Но я сомневаюсь, что они будут по всей Украине и продлятся долгое время. Они могут быть только в отдельных регионах и только в отдельный период времени - в пиковые периоды. Это не будет носить такой характер, как это было зимой. При условии, что не будет новых ударов по энергетике", - допускает Омельченко.

В свою очередь директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев не исключает аварийные отключения в отдельных регионах.

"Это может быть ограничения на потребление в отдельных регионах и опять же в отдельных случаях. И не на протяжении всего лета, а только тогда, когда, например, будут складываться условия такие, которые не планировались", - говорит эксперт.

По его мнению, такое может быть потому, что сейчас у нас системы распределения в большинстве своем работают, используя свои резервные системы, то есть нет дополнительного запаса прочности, который был до начала войны.

"Поэтому могут возникать проблемы, могут происходить аварии как было в Одессе в феврале или в прифронтовых зонах. Война продолжается, но нельзя говорить, что баланса нет и будут массовые отключения. Нет у нас сейчас таких объемов потребления, которые превышали бы зимние",- добавил Рябцев.

Что говорят в "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили изданию, что готовятся к разным сценариям, прорабатывая прежде всего те, которые будут позволять не вводить графиков отключений.

"Мы рассматриваем несколько сценариев, как использовать доступные летом в системе генерирующие мощности для покрытия дефицита. Также напомним, что благодаря синхронизации украинской энергосети с европейской в прошлом году нам будет доступен импорт электроэнергии из стран ЕС, если возникнет такая потребность", - заявили в компании.

Там напомнили, что техническая возможность для импорта электроэнергии составляет 1050 МВт.

"В то же время стабильная работа энергосистемы зависит и от соблюдения правил разумного потребления", - отметили в "Укрэнерго".

Поэтому украинцев призвали по возможности переносить использование мощной бытовой техники (стиральных машин, посудомоек) с утренних и вечерних часов в ночные часы, а также не включать одновременно несколько мощных приборов.

"Летом мы также будем просить всех ограничивать температуру кондиционеров, например, не охлаждать помещение ниже, чем до 25 градусов и не пользоваться кондиционерами в пиковые часы утром и вечером. По возможности стирать при более низких температурах и рационально включать бойлер для подогрева горячей воды", - добавили в компании.

Напомним, что из-за массированных атак россиян на украинские объекты энергетики, которые агрессор устроил осенью прошлого года и продолжал зимой, Украина была вынуждена применять отключение света и вводить специальные графики ограничений.

Добавим, что сейчас такие графики не внедряют, но эксперты склоняются к мнению, что в этом году Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии уже летом, хотя теплые месяцы обычно проходят с избытком мощности.

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