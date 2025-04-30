Будет ли "перемирие" между Украиной и РФ на 9 мая: мнение эксперта

Трехдневное перемирие Украины и России на 9 мая точно может быть "на бумаге", однако, действительно ли оккупанты прекратят огонь, сказать трудно. Позиция Украины может быть такой, как была во время так называемого "перемирия" на Пасху.

"Здесь вопрос открытый, у меня нет окончательного ответа. Скорее так, давайте разграничим прекращение огня "на бумаге" и прекращение огня в реальности. Если мы говорим "на бумаге", я склоняюсь к тому, что оно так и будет. Я имею в виду трехдневное", - сказал Мусиенко.

По его мнению, позиция Украины может быть такой, как была во время так называемого Пасхального перемирия.

"Что президент Украины скажет, что там, где враг наносит удары, мы будем отвечать, там, где будет тишина, мы не будем атаковать. Как это было 20 апреля, мы все видели", - добавил эксперт.

Он напомнил, что действительно на отдельных участках интенсивность боевых действий уменьшилась и даже в некоторых местах была тишина. Но было очень много фактов, когда Россия проводила наступательные действия, применяла свои FPV-дроны, артиллерию и проводила даже штурмы.

"Исходя из формальной точки зрения, перемирие якобы было. Может ли так быть с начала суток 8 мая? Я не исключаю, что реакция Украины будет такая же. Но мы все равно настаиваем на том, чтобы прекращение огня было не менее 30 суток. Это принципиально важно, потому что такое трое суток? Что такое одни сутки? Что такое несколько часов? Этого совершенно недостаточно, чтобы убедиться в том, что Россия действительно стремится к прекращению огня и что они настроены серьезно. Нужно определенное время, чтобы увидеть, насколько это может работать", - отметил эксперт.