Будет ли экономическое бронирование от мобилизации в Украине: что говорят в Кабмине

Несколько собеседников РБК-Украина, знакомых с процессом принятия решение по бронированию, подтверждают, что власти не отказались от идеи "экономической брони". Они убеждают, что эта инициатива будет продолжена, возможно, в конце этого - начале следующего года. Все будет зависеть от темпов мобилизации и ситуации на фронте.

Причем одним из вариантов "экономической брони" может быть ее ежемесячное продление при уплате соответствующего уровня налогов (прежде всего речь будет идти о налоге на доходы физических лиц).

"Еще летом было заявлено о концепции "воюй или работай", об этом говорили и президент, и глава правительства. Ничего с тех пор не изменилось, то есть политическое решение есть. Но сейчас в фокусе внимания - мобилизация, поскольку враг давит на фронте. Как вы представляете сейчас сказать мобилизованным, что принято решение о бронировании, где критерием являются зарплаты или уплаченные налоги?", - отметил собеседник.

При этом, по словам источника, инициатива по "экономическому бронированию" может быть реализована как через закон, так и через правительственное постановление. Но пока во власти склоняются к тому, что эту норму все же следует провести через парламентский зал.

Законодательные инициативы есть, они зарегистрированы в парламенте, но еще не было голосования даже в первом чтении. Хотя, безусловно, в неофициальном общении нардепы обсуждают целесообразность принимать закон, который разрешит экономическое бронирование.

"На сегодня я не могу сказать, что есть понимание, что большинство в парламенте проголосует "за". Дискуссии все еще идут, инициативы есть, но дальше регистрации дело пока не пошло", - добавил Федор Вениславский.