Чи буде економічне бронювання від мобілізації в Україні: що кажуть у Кабміні

Декілька співрозмовників РБК-Україна, знайомих з процесом прийняття рішення щодо бронювання, підтверджують, що влада не відмовилася від ідеї "економічної броні". Вони переконують, що цю ініціативу буде продовжено, можливо, наприкінці цього - на початку наступного року. Все залежатиме від темпів мобілізації та ситуації на фронті.

Причому одним із варіантів "економічної броні" може бути її щомісячне продовження при сплаті відповідного рівня податків (насамперед йтиметься про податок на доходи фізичних осіб).

"Ще влітку було заявлено про концепцію "воюй або працюй", про це казали і президент, і глава уряду. Нічого з того часу не змінилося, тобто є політичне рішення. Але зараз у фокусі уваги - мобілізація, оскільки ворог тисне на фронті. Як ви уявляєте зараз сказати мобілізованим, що ухвалено рішення про бронювання, де критерієм є зарплати чи сплачені податки?" - зазначив співрозмовник.

При цьому, за словами джерела, ініціатива щодо "економічного бронювання" може бути реалізована як через закон, так і через урядову постанову. Але поки у владі схиляються до того, що цю норму все ж таки слід провести через парламентську залу.

Законодавчі ініціативи є, вони зареєстровані у парламенті, але ще не було голосування навіть у першому читанні. Хоча, безумовно, у неофіційному спілкуванні нардепи обговорюють доцільність ухвалювати закон, який дозволить економічне бронювання.

"На сьогодні я не можу сказати, що є розуміння, що більшість у парламенті проголосує "за". Дискусії все ще йдуть, ініціативи є, але далі реєстрації справа поки не пішла", - додав Федір Веніславський.