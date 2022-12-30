ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С 24 февраля россияне повредили тысячи учебных заведений, сотни - разрушили, - МОН

Новина українською →
Пятница 30 декабря 2022 05:48
С 24 февраля россияне повредили тысячи учебных заведений, сотни - разрушили, - МОН Фото: С начала вторжения россияне повредили тысячи учебных заведений, сотни - разрушили (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили в Украине тысячи учебных заведений, сотни - полностью разрушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, сделанное во время брифинга.

"У нас есть значительные потери образовательной инфраструктуры, которые учитываются. Повреждены более 2,6 тысячи зданий учебных заведений, а полностью разрушены 406 зданий учебных заведений", - сказал чиновник.

Витренко отметил, что сейчас на подконтрольной украинскому правительству территории работают 12 902 школы. За пределами государства находятся 516 тысяч детей школьного возраста, но раньше эта цифра составляла 620 тысяч.

"Мы радуемся тому, что уже более 100 тысяч детей вернулись в Украину в национальную образовательную систему. Украина - единственная страна, которая во время активной фазы боевых действий не прекратила учебный процесс в учебных заведениях", - подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что в настоящее время на оккупированных территориях находятся около 95 тысяч школьников.

Напомним, в Запорожской области россияне в помещениях заброшенных учебных заведений размещают не только личный состав, но и складывают боекомплекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования Война России против Украины
NEWS
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН