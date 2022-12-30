С 24 февраля россияне повредили тысячи учебных заведений, сотни - разрушили, - МОН

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили в Украине тысячи учебных заведений, сотни - полностью разрушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, сделанное во время брифинга.

"У нас есть значительные потери образовательной инфраструктуры, которые учитываются. Повреждены более 2,6 тысячи зданий учебных заведений, а полностью разрушены 406 зданий учебных заведений", - сказал чиновник.

Витренко отметил, что сейчас на подконтрольной украинскому правительству территории работают 12 902 школы. За пределами государства находятся 516 тысяч детей школьного возраста, но раньше эта цифра составляла 620 тысяч.

"Мы радуемся тому, что уже более 100 тысяч детей вернулись в Украину в национальную образовательную систему. Украина - единственная страна, которая во время активной фазы боевых действий не прекратила учебный процесс в учебных заведениях", - подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что в настоящее время на оккупированных территориях находятся около 95 тысяч школьников.