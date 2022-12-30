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Для пропагандистских сюжетов. Оккупанты разместили склады БК в школах Запорожской области, - ЦНС

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Пятница 30 декабря 2022 01:54
Для пропагандистских сюжетов. Оккупанты разместили склады БК в школах Запорожской области, - ЦНС Фото: Оккупанты разместили склады БК в школах Запорожской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Запорожской области россияне в помещениях заброшенных учебных заведений размещают не только личный состав, но и складывают боекомплекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Склады создают в подвалах прифронтовых школ Васильевского района.

"Враг намеренно делает гражданские объекты военными целями для провокаций и создания пропагандистских сюжетов", - отметили в ЦНС.

Напомним, украинские военные 28 декабря поразили сосредоточение живой силы оккупантов в районе Бердянска Запорожской области.

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