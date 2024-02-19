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Блокируют ли польские фермеры движение поездов на границе с Украиной: что говорят в УЗ

Фото: блокируют ли польские фермеры движение поездов на границе с Украиной (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на блокировку грузовых перевозок на границе с Украиной, международные поезда 19 февраля курсируют по привычному графику. УЗ следит за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Железнодорожное сообщение с Республикой Польша осуществляется в штатном режиме. Пассажирские и грузовые поезда сейчас курсируют без осложнений", - говорится в сообщении.

Сейчас "Укрзализныця" внимательно следит за ситуацией на границе с Польшей и осуществляет взаимодействие с пограничниками, посольством Украины в Польше, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерством иностранных дел.

"Укрзализныця отмечает недопустимость блокирования движения железнодорожного транспорта. Считаем подобные действия протестующих возмутительными, учитывая историю партнерских и экономических отношений между нашими странами. Кроме того, такие действия негативно влияют на обеспечение обороноспособности Украины и безопасность границ ЕС от российского агрессора", - констатируют в компании.

Блокировка поезда на границе

18 февраля, польские протестующие заблокировали движение пассажирского поезда №119 "Киев-Хелм". В поезде находятся 260 пассажиров, абсолютное большинство – женщины и дети. Многие пассажиры имели дальнейшие пересадки и перелеты. После вмешательства польской полиции и железнодорожников поезд был разблокирован, он продолжил движение.

Ситуация на границе с Польшей 19 февраля

На 19 февраля заблокированными остаются шесть направлений: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодняшнее утро находится около 2900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины.

19 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши относительно недопустимости блокады пассажирского транспорта. При этом у ГПСУ нет информации о полной блокаде границы с Украиной польскими протестующими с 20 февраля. 

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