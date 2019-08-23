Аваков звільнив начальників поліції в чотирьох областях

В Україні прийнято рішення про звільнення голів управлінь Національної поліції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій і Житомирській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що відповідне рішення прийняв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Міністр зазначив, що очікує від голови Національна поліція Україна відповідних подань до кінця сьогоднішнього дня, 23 серпня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в серпні у відставку пішов заступник голови Нацполиции Костянтин Бушуєв. Бушуєв пропрацював в МВС 24 роки.

Також повідомлялося, що 19 серпня президент України Володимир Зеленський змінив керівника Служби безпеки України Житомирської області. Замість Віктора Панасюка, який обіймав посаду з 2017 року, був призначений Олег Головаш, який займав до цього посаду заступника начальника управління.

До цього Зеленський попросив змінити глав СБУ у Львівській та Волинській областях. Про це президент заявив під час візиту в Житомирську область.