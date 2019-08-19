Зеленський призначив нового голову СБУ Житомирської області

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Місце Віктора Панасюка зайняв Олег Головаш

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Служби безпеки України в Житомирській області Віктора Панасюка і призначив на його місце Олега Головаша. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні укази президента були оприлюднені у понеділок, 19 серпня.

"Звільнити Панасюка Віктора Степановича з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області. Призначити Головаш Олега Олеговича начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - йдеться в указах №604/2019 і №605/2019.

До свого призначення Олег Головаш обіймав посаду заступника начальника управління - начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Житомирській області.

Віктор Панасюк обіймав посаду начальника СБУ області з 3 травня 2017 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський розпорядився змінити голів Служби безпеки у трьох областях - Львівській, Волинській та Житомирській. Крім цього, під час візиту в Житомирську область президент України заявив про необхідність звільнити керівництво поліції Житомирської області.

Також, повідомлялося, що перед візитом Зеленського житомирського чиновника шантажували "компроматом". Голова громадської ради при Житомирській ОДА погрожував поширити нібито відео-компромат про директора лісгоспу напередодні візиту президента.