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Заступник голови Нацполіції пішов у відставку

Новини » Політика    16.08.2019 - 22:27
Заступник голови Нацполіції пішов у відставку
Фото: Костянтин Бушуєв (npu.gov.ua)

Костянтин Бушуєв подав у відставку 16 серпня

Заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв пішов у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бушуєва у Facebook.

Він зазначив, що робота в поліції "величезний період життя, який сьогодні підійшов до кінця".

"Отже, 20 років в міліції + 4 року в Національній поліції України - це величезний період життя, який сьогодні підійшов до кінця. Спасибі всім, з ким мав честь служити", - повідомив Бушуєв.

Крім того, він зазначив, що вірить у філософію, яку заклала Хатія Деканоїдзе у побудову нової поліції.

"Вірю, що філософія закладена в 2015 році Хатией Деканоїдзе в процес побудови нової поліції, - все-таки знайде відображення у підходах нацпола. Поліція - це сервісна служба для суспільства, і ніяк інакше", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Віталія Глуховерю звільнили з посади голови управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Глуховерю звільнив голова НПУ Сергій Князєв за погодженням з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Крім того, Держбюро розслідувань повідомило, що відкрито кримінальну справу за фактом перевищення влади і службових повноважень начальником поліції в Дніпропетровській області Віталієм Глуховерей.

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