Чотирьох поліцейських Дніпра звинуватили у тортурах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обвинувальний акт відносно поліцейських направлено до суду

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох поліцейських Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції, їх звинувачують у катуванні людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

Повідомляється, що правоохоронці завдали тілесні ушкодження чоловікові, затриманого за підозрою у крадіжці.

"Затриманий відмовився визнавати свою провину, тому обвинувачені почали "вибивати" у нього зізнання у приміщенні відділення поліції. Згідно з висновками експертиз, потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості", - повідомили в ГБР.

Обвинувальний акт направлений щодо порушень ч. 2 ст. 127 (катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб) і ч. 3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

У разі доведення провини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ДБР оголосило двом поліцейським Василькова Київської області підозри у катуванні. В минулому році поліцейські на зупинці побили чоловіка.

Також повідомлялося, що в Одеській області повідомили про підозру у тортури двом інспекторам Управління патрульної поліції. Правоохоронці затримали двох людей і "вибивали" зізнання у скоєнні крадіжки золотого ланцюжка.