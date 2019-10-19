Поліцейським Василькова оголосили підозри в катуваннях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Минулого року поліцейські на зупинці побили чоловіка

Державне бюро розслідувань оголосило двом поліцейським Василькова Київської області підозри у катуванні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що в грудні 2018 року під час чергування на зупинці у Василькові поліцейські в ході словесної перепалки застосували до чоловіка сльозогінний газ, завдали йому безліч ударів ногами і руками, а також два удари в обличчя прикладом автомата. Після цього вони одягли на потерпілого наручники і відвезли його в безлюдну місцевість за місто, де продовжили бити.

"Після цього правоохоронці закрили потерпілого в багажному відділенні службового автомобіля, завдавши при цьому додаткові удари автоматом в область голови. В цей же час знайомі і родичі розшукували його, і з цією метою телефонували на номер "102", а також особисто з'являлися у Васильківський ВП ГУНП в Київській області", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, для приховування злочину поліція винесла постанову у справі про адміністративні правопорушення і протоколи про адміністративне затримання. Обом поліцейським повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень і катування.

Фото: вручення підозри поліцейським (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Генеральній прокуратурі України створили департамент, який керуватиме розслідуванням катувань та інших серйозних порушень з боку правоохоронних органів.