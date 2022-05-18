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Чотири складові. Що буде перемогою України у війні: відповідь Кулеби

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

За підсумками війни Україна має повернути всі окуповані території включно з Кримом та отримати репарації від Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв’ю NRC заявив заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Перемога - це визволення окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом. Виплата репарацій. Засудження воєнних злочинців і тих, хто вчинив злочини проти людяності. Закріплення місця України в європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід'ємними складовими перемоги", - підкреслив Кулеба.

При цьому голова українського дипломатичного відомства додав, що переговори з Росією будуть в будь-якому разі, адже кожна війна закінчується дипломатією.

"Нам доведеться подолати багато емоцій після всіх злочинів, скоєних Росією, але якщо є шанс покласти край війні і звільнити окуповані території, ми готові сідати з росіянами за стіл переговорів", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що на тлі зростаючої довіри до Києва з боку Заходу українська сторона змінює картину перемоги в нинішній війні. Зокрема, тепер вона виглядає не як відведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а як повне звільнення українських територій.

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