Четыре составляющих. Что будет победой Украины в войне: ответ Кулебы

"Победа - это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников и совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы", - подчеркнул Кулеба.

При этом глава украинского дипломатического ведомства добавил, что в переговоры с Россией будут в любом случае, ведь каждая война заканчивается дипломатией.

"Нам придется преодолеть много эмоций после всех преступлений, совершенных Россией, но если есть шанс покончить с войной и освободить оккупированные территории, мы готовы садиться с россиянами за стол переговоров", - сказал министр.