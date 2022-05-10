Звільнення всіх територій. Україна змінює картину своєї перемоги, - Кулеба

На тлі зростаючої довіри до Києва з боку Заходу українська сторона змінює картину перемоги в нинішній війні. Зокрема, тепер вона виглядає не як відведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а як повне звільнення українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Financial Times .

За його словами, картина української перемоги - це концепція, що розвивається.

"У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків. Зараз, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде мати вирішальне значення для подальшої динаміки війни, то перемогою для нас буде звільнення інших наших територій", - зазначив Кулеба.

За його словами, лише військова поразка Росії дозволить розблокувати чорноморські порти і відновити експорт. А якщо Київ отримає ще більшу військову підтримку, то зможе витіснити окупантів з Херсонської області, а також розгромити Чорноморський флот РФ.

При цьому Кулеба визнав, що ціна за таку перемогу може бути занадто кровопролитною і в кінцевому підсумку доведеться вести переговори про врегулювання. До цього моменту Україна хотіла б підійти з "найсильнішими картами".