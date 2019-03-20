Чотири сенатори і два конгресмени США прибули до Києва

До України прибув голова комітету Сенату США з банківських питань
До Києва прибули чотири сенатори і два конгресмени США, щоб поспілкуватись з українськими високопосадовцями про партнерство між Україною та США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства США в Україні.
Мова йде про сенатора Майка Крейпо, голови комітету Сенату США з банківських питань, сенатора Джона Баррассо, сенатора Джона Кеннеді, сенатор Деб Фішера, конгресмен Майка Сімпсон та конгресмен Русса Фулчер.
Раніше повідомлялося, що членство України в Євросоюзі і НАТО стало стратегічною метою, яку парламент закріпив у Конституції. Реалізація цього завдання, згідно з прийнятими змінами до Основного закону, відтепер покладена як на президента, так і Верховну раду з Кабінетом міністрів.