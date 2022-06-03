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Білоруським військовим давали наказ воювати проти України, але його не виконали, - Тихановська

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П'ятниця 03 червня 2022 23:52
Білоруським військовим давали наказ воювати проти України, але його не виконали, - Тихановська Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко давав наказ білоруським військовим вести наступ в Україні, але вищий офіцерський ешелон відмовився його виконувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської в ефірі "Фейгін LIVE".

Вона зазначила, що білоруська армія не готова ні морально, ні технічно воювати проти України, але, на думку експертів, є до 10 тисяч осіб, які готові йти в наступ.

За словами Тихановської, основний склад білоруської армії проти війни. Солдати не розуміють, чому вони повинні воювати з українцями заради амбіцій Путіна і Лукашенка.

"У нас є свідчення, що такий наказ (наступати на територію України - ред.) був відданий режимом, але вищі офіцерські чини розуміли, що білоруські солдати деморалізовані і не хочуть йти в наступ, приєднуватися до російських військ. І цей наказ просто не "спустили" далі", - заявила білоруська опозиціонерка.

Тихановська також вважає, що поточні військові навчання білоруської армії біля кордону України є спробою Лукашенка привернути свою увагу і створити враження, що він має великий вплив на геополітичній арені.

Вона також висловила надію на те, що в момент слабкості Лукашенка частина номенклатури і військові командири відмовляться виконувати злочинні накази і перейдуть на бік опозиції.

Тихановська додала, що військові експерти підпільно встановлюють контакти з деякими військовими чинами в Білорусі.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив про проведення "спецоперації" КДБ в Україні, яка нібито полягала у звільненні білорусів, які потрапили в полон українців.

Ми також писали про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Лукашенко - це співучасник нападу Росії на Україну.

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Війна Росії проти України Світлана Тіхановська
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