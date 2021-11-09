ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Карантин в Україні: "жовту" зону скоротили, в "червоній" - більше половини областей

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 09:19
Карантин в Україні: "жовту" зону скоротили, в "червоній" - більше половини областей Фото: у "жовтій" зоні залишились дві області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скоротили "жовту" зону карантину, Закарпатська область перейшла у "помаранчеву". У "червоній" зоні - більше половини областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: &quot;жовту&quot; зону скоротили, в &quot;червоній&quot; - більше половини областей

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 17 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська.

"Помаранчева" зона

В цій зоні перебувають 6 регіонів:

  1. Вінницька,
  2. Полтавська,
  3. Харківська,
  4. Черкаська,
  5. Чернівецька,
  6. Закарпатська (сьогодні додалась).

"Жовта" зона

У цій зоні тільки дві області:

  1. Кіровоградська,
  2. Тернопільська.
Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Червона зона карантину
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ