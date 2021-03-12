Чотири порушення "тиші" і поранення військового: як минула доба на Донбасі

У четвер 11 березня, збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" недалеко від населеного пункту Харчовик противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, яка знаходиться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Окупанти використовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Стан його здоров'я - задовільний.
Українські військові дали адекватну відповідь. Метою дій окупантів, як і в попередні дні, було провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь і подальшого звинувачення в обстріл населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій.
Російські найманці здійснили низку провокацій у районі населених пунктів Золоте 4 і Новозванівка Луганської області. Бойовики створили штучну напруженість навколо ділянки розведення "Золоте". Там російсько-окупаційні війська другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах ОБСЄ СММ.
З початку поточної доби, 12 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, 10 березня бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу загинув український військовий.
Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 26 - у Луганській. Більшість порушень сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції.