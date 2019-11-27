Чотири клуби вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця в групі

Чотири футбольні клуби за підсумками 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів вийшли в 1/8 фіналу, достроково вигравши свої групи. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Гарантували собі участь в плей-офф німецька "Баварія", італійський "Ювентус", французький "Парі Сен-Жермен" і англійський "Манчестер Сіті". Загалом уже шість команд вийшли в 1/8 фіналу ЛЧ. Також участь в наступному етапі турніру візьмуть іспанська "Реал" і англійський "Тоттенхем".

Точно втратили шанси на вихід з групи бельгійські "Брюгге" і "Генк", турецький "Галатасарай", французький "Лілль", російський "Локомотив", грецький "Олімпіакос" і сербська "Црвена Звезда".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" гарантує собі вихід в плей-офф ЛЧ у разі перемоги над "Аталантою" в заключному турі групового етапу.