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Чотири іранські ракети не потрапили в ціль, дві - впали в "зеленій зоні" у Багдаді

Новини » В світі     08.01.2020 - 23:11
Чотири іранські ракети не потрапили в ціль, дві - впали в "зеленій зоні" у Багдаді
Ілюстративне фото (ejmagnier.com)

Іран випустив по Іраку 15 балістичних ракет

Дві ракети, випущені Іраном на об'єктах в Іраку, які використовували американські військові, впали в "зеленій зоні" в Багдаді, де розташовані урядові установи і посольства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ліванський телеканал al-Mayadeen.

За даними агентства, спрацювали сирени повітряної тривоги.

Як повідомляє Fox News з посиланням на представника Центрального командування Збройних сил США, Іран випустив по Іраку 15 балістичних ракет: 10 з них вибухнули на території бази Айн-ель-Асад, одна - на території аеропорту міста Ербіля. Ще чотири ракети не долетіли до цілі.

Пуски ракет Іраном здійснювалися в два етапи з інтервалом приблизно в одну годину.

Нагадаємо, Вночі 7 січня за військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції.

Іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей в регіоні, за якими буде завдано удар, якщо Вашингтон зробить будь-які заходи у відповідь.

Після ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку президент США Дональд Трапм зібрав екстрену нараду в Білому домі з радниками з безпеки. Участь в нараді брали держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.

Також повідомлялося, що корпус вартових ісламської революції загрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що США можуть завдати шкоди Ірану, але собі вони завдадуть шкоди, у багато разів більшої.

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