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Четыре иранские ракеты не попали в цель, две - упали в "зеленой зоне" в Багдаде

Новости » В мире     08.01.2020 - 23:11
Четыре иранские ракеты не попали в цель, две - упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Иллюстративное фото (ejmagnier.com)

Иран выпустил по Ираку 15 баллистических ракет

Две ракеты, выпущенные Ираном по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливанский телеканал al-Mayadeen.

По данным агентства, сработали сирены воздушной тревоги.

Как сообщает Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США, Иран выпустил по Ираку 15 баллистических ракет: 10 из них взорвались на территории базы Айн-эль-Асад, одна - на территории аэропорта города Эрбиля. Еще четыре ракеты не попали в цель.

Пуски ракет Ираном осуществлялись в два этапа с интервалом примерно в один час.

Напомним, ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Иранское государственное телевидение также заявило, что у Тегерана есть еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

После ракетного обстрела американской военной базы в Ираке президент США Дональд Трапм собрал экстренное совещание в Белом доме с советниками по безопасности. Участие в совещании принимали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.

Также сообщалось, что Корпус стражей исламской революции угрожает атаками внутри США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США могут нанести вред Ирану, но себе они нанесут вред, во много раз больший.

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