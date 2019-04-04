Другий півзахисник "Динамо" перейшов у бразильський "Сан-Паулу"

Буено виступатиме на правах оренди

Півзахисник київського "Динамо" Вітор Буено практично в останні хвилини бразильського трансферного вікна перейшов в "Сан-Паулу". Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Буено виступатиме на правах оренди до 31 грудня 2020 року.

Vitor Bueno é o novo reforço do Tricolor! Saiba os detalhes em nosso site: https://t.co/FVJbvMQq4G pic.twitter.com/zSGy0xmpTL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 4, 2019

Нагадаємо, права на Вітора належать "Сантосу". Кияни орендували його в обмін на Дерліса Гонсалеса, який також виступає за бразильський клуб на правах оренди. Як домовилися між собою в зв'язку з новими обставинами "Сантос" і "Динамо", поки не повідомляється.

Зазначимо, це вже другий бразильський півзахисник "Динамо", який у нинішнє трансферне вікно повернувся на батьківщину. Раніше гравцем "Сан-Паулу" став Че-Че.