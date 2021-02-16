Чотири людини загинули унаслідок аварії вертольота в США

В районі американських Віргінських островів зазнав аварії вертоліт. Чотири людини загинули.
Про це повідомляє ABC News.
Згідно з повідомленням, екстрені служби отримали інформацію про аварію вертольота на західному краю острова Сент-Томас 23.14 за Києвом.
На місці аварії були виявлені тіла чотирьох загиблих.
Інформація про належність вертольота і можлива причина аварії поки не наводяться.
Нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.
Додамо, що наприкінці січня на Кубі зазнав аварії військовий вертоліт. Унаслідок аварії загинули п'ятеро людей, які перебували на борту.
Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. Унаслідок інциденту загинули п'ятеро медиків.