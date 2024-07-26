Четвертая ракетка мира снялась на старте Олимпийских игр: кто ее заменит

Представительница Казахстана Елена Рыбакина в последний момент отказалась от выступлений на теннисном турнире Олимпиады в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tennis Letter .

25-летняя теннисистка снялась с соревнований за считанные дни до старта. Из-за проблем со здоровьем она не выходила на корт после Уимблдонского турнира. На Олимпийских играх-2020 она проиграла матч за бронзовую медаль украинцы Элине Свитолиной.

Рыбакина отказалась от выступлений после жеребьевки из-за острого бронхита. В первом раунде соревнований она должна была встретиться с румынкой Жаклин Кристиан, а в миксте готовилась к выступлениям в паре с Александром Бубликом. Заменит казахскую теннисистку еще одна экс-россиянка – Дарья Сэвилл под флагом Австралии.

Известная ранее под фамилией Гаврилова теннисистка в первом круге соревнований будет противостоять китаянке Чжэн Циньвэнь. В свою очередь Кристиан встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией, которая поднялась в список сеянных. Матчи состоятся 27 июля.

Ранее Марта Костюк и другие украинки получили первых соперниц в 1/32 финала. В частности, первая ракетка Украины встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Этот поединок тоже намечен на 27 июля.