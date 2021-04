Чверть століття з "Людиною року". Літопис сучасного успіху. Історія №35: Тото Кутуньо

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, «Людина року» активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 35. Тото Кутуньо

Посол італійської музики в світі

Символ італійської естради – легендарний співак і композитор Тото Кутуньо. У всіх його пісень – довге життя і щаслива доля. Вони звучать на хвилях радіостанцій, в телеефірах, в численних концертних програмах. Знайомі і вже такі рідні "Solo noi", "L´italiano" і багато інших авторських композицій знають і люблять мільйони людей в усьому світі. Музика Тото Кутуньо наповнена красою, чуттєвістю, вишуканим шармом. Тож не дивно, що за його піснями, більша частина яких стали неперевершеними хітами, у черзі стояли такі всесвітньо відомі виконавці, як Адріано Челентано, Мірей Матьє, Джо Дасен, Френк Сінатра, Доменіко Модуньо та інші.

Інструменталіст, переможець пісенного конкурсу в Сан-Ремо, переможець Євробачення, володар безлічі нагород і титулів на пісенних фестивалях і конкурсах, Тото Кутуньо – це музика цілої епохи. Артист з неповторною харизмою справжнього італійця, залишається унікальною та неперевершеною зіркою на світовому музичному небосхилі.

…Народився майбутній всесвітньовідомий співак в італійському містечку Фосдіново. Його назвали звучним ім’ям Сальваторе, але малюку було важко вимовляти його повністю, і він скоротив його – Тото. Батько хлопчика, сіцілієць за походженням, служив у віськовому флоті, а у вільний час захоплювався грою на трубі. Саме він дав синові перші уроки музики. Коли Тото було 5 років, родина переїхала до міста Спеція, де хлопчика віддали до музичної школи по класу труби. Паралельно музично обдарований школяр самостійно навчився грі на ударних та акордеоні. Без сумніву, цьому сприяв приклад батька, який зібрав гурт і взяв до нього 7-річного сина в якості ударника. У 13 років юний музикант здобув перше визнання: на регіональному конкурсі акордеоністів він здобув третє місто. Завдяки таланту, щоденним заняттям і підтримці батьків, юний Кутуньо навчився грати ще й на саксофоні, гітарі і піаніно, за що друзі називали його "людиною-оркестром".

В 19-річному віці Тото Кутуньо захоплюється джазом. Разом з популярним музикантом Гуідо Манузарді та його джазовим колективом G-Unit юнак відправляється у шестимісячні гастролі по Скандинавії, які проходять з великим успіхом. Це настільки окрилило Тото, що повернувшись додому, він створює власний гурт – "Тото е Таті", для якого починає складати свої перші композиції.

Стрімкий рост Тото Кутуньо як композитора розпочався в 1974 році, коли він познайомився з поетом Віто Паллавічіні. В результаті їх спільної роботи один за одним народилися такі хіти, як "L’ete Indien" та "Africa", які у виконанні зіркового французького співака Джо Дасен миттєво здобули шалену популярність. Успіх цих пісень був настільки приголомшливим, що Дассен попросив написати для нього ще один хіт. Їм стала композиція "Et si tu n'existais pas", успіх якої був ще більшим. Після цього на Тото Кутуньо посипалися замовлення від французьких зірок – Мірей Матьє, Клода Франсуа, Джонні Холлідея, Даліди, Мішеля Сарду і Шейли. Також мелодії Кутуньо ввійшли до сет-листів оркестрів Поля Моріа, Франка Пурселя, Джеймса Ласта.

Проте композиторського успіху Тото виявилося мало, і він робить спробу випробувати себе в якості виконавця. Гурт "Тото е Таті", який все ще існує, отримує більш звучну назву – "Альбатрос". Кутуньо подає заявку на фестиваль "Сан-Ремо-1976". В результаті гурт займає 3-тє місце, а пісня "Volo AZ-504" тільки у Франції виходить накладом 8 мільйонів платівок. Для Джо Дассена на той час були написані вже 12 мелодій, серед них славнозвісні "Salut", "Le jarden du Luxembourg", "Il etait une fois nous deux".

На початку 1970-1980-х роках для іншої зірки – Адріано Челентано Тото створює такі шедеври як "Soli", "None", "Amore? - No!", "Il tempo se ne va", "Un po artista, un po no" та інші.

У 1980 році Кутуньо повернувся на сцену в якості співака. Його пісня "Donna, donna mia" більше місяця займала перше місце в італійському і французькому хіт-парадах. Натхненний виконавець їде на фестиваль в Сан-Ремо з піснею "Solo noi". І знову величезний успіх – він займає перше місце. Усі наступні роки, аж до 1990 року, Тото Кутуньо брав участь в традиційному конкурсі італійської пісні в Сан-Ремо, ні разу не займаючи нижче другого місця. Загалом він брав участь у престижному пісенному змаганні 13 разів. На міжнародному рівні талант митця також оцінили: в 1980-му він бере Гран-прі токійського фестивалю. В наступному році співак випускає альбом "La mia musica", причому одразу на іспанському, англійському, французьких мовах, тому що окрім Європи, композитор стає відомим в США, Аргентині, Японії, Австралії, Канаді.

В 1983 році Тото Кутуньо пише одну із самих відомих пісень "L’italiano", з якою виступає на "Сан-Ремо-83". Альбом з цим легендарним хітом досить швидко став золотим. В цьому ж році музикант представив чудовий кліп на цю пісню. Цікаво, що спочатку ця композиція призначалася Адріано Челентано, але з невідомих причин від не став її виконувати. Наступного року виходить ще один хіт "Serenata", після якого культ італійського співака починається в СРСР. Пісні зіркового виконавця звучать в кожному домі, а за платівками доводиться стояти у чергах. В 1985 році композитор вперше приїжджає до Радянського Союзу, де представляє найкращі пісні. За двадцять днів гастролей відбулося 28 концертів, які відвідали більш ніж 400 тисяч глядачів. Успіх був настільки вражаючим, що Тото запрошують дати ще два закритих концерти.

Крок за кроком Тото Кутуньо стає зіркою номер один у світі. Здається, немає фестивалю або конкурсу, де він би не зайняв призові місця. Але це не межа: в 1990-му у Загребі він займає 1-е місце на престижному "Євробаченні" зі своєю власною піснею "Insieme: 1990",баладою присвяченою європейській політичній інтеграції. Його диски продаються величезними тиражами, концерти проходять з незмінним успіхом.

І досі кожен концерт Тото Кутуньо – це чарівна романтика. Його пісні наповнені радістю та сумом, пристрастю та авантюризмом, глибокою любов’ю до життя і всього прекрасного у ньому. І за ці неповторні хвилини зустрічі із справжнім мистецтвом, його обожнюють слухачі по всьому світу. Продовжуючі активну гастрольну діяльність, у листопаді 2010 року виконавець приїжджав до Києва і давав концерт разом з сином Адріано Челентано — Джакомо. У 2016 році, зробивши перерву в 36 років, він відновив співпрацю з Адріано Челентано, написавши у співпраці з Фабріціо Берлінчіоні пісню "Ti lascio amore" для альбому "Le migliori", який був записаний спільно з відомою італійською співачкою Міною.

У 2013 році Тото Кутуньо став володарем міжнародної премії "За відродження культурних контактів і духовне зближення народів" загальнонаціональної програми "Людина року". І незважаючи на вкрай несприятливі погодні умови, які увійшли в історію як небачений київський снігопад, Тото прилетів до Києва і 23 березня постав перед гостями і учасниками урочистої церемонії "Людина року-2012" у столичному Палаці "Україна". На головній сцені країни нагороду легендарному Маестро вручали Генеральний директор премії Аркадій Райцин і відомий модельєр Діана Дорожкіна. Розчулений автор безсмертних хітів подякував за нагороду, яку розцінив як велику честь і визнання його творчості. А потім присутні мали змогу насолодитися живим виконанням улюблених хітів "L’italiano" та "Soli", які вже багато років є візитівкою всесвітньовідомого італійця. Після чудового виступу співак подарував глядачам повітряний поцілунок і сказав, що розлука буде недовга, оскільки щороку традиційно приїзджає до столиці України з концертами восени. Так і сталося.

…Тото Кутуньо. Італійський поп-співак, легендарний композитор-пісняр, інструменталіст, переможець пісенного конкурсу в Сан-Ремо і Євробачення-1990. За своє довге і плідне творче життя він записав 20 альбомів, створивши десятки легендарних хітів. І на сьогоднішній день артист активно гастролює по світу і продовжує дарувати своїм шанувальникам незабутні хвилини радості своєю творчістю. Він знаходиться у чудовій формі і не втомлюється підкреслювати, що щасливий бути послом італійської музики в світі.

23 березня 2013 року під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2012" видатний співак і композитор Тото Кутуньо став володарем престижної Міжнародної премії "За відродження культурних контактів і духовне зближення народів".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"