Четверть века с "Человеком года". Летопись современного успеха. История № 35: Тото Кутуньо

В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа "Человек года"

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа "Человек года" активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул "Человек года".

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №35. Тото Кутуньо

Посол итальянской музыки в мире

Символ итальянской эстрады – легендарный певец и композитор Тото Кутуньо. У всех его песен – долгая жизнь и счастливая судьба. Они звучат на волнах радиостанций, в телеэфирах, в многочисленных концертных программах. Знакомые и уже такие родные "Solo noi", "L'italiano" и многие другие авторских композиций знают и любят миллионы людей во всем мире. Музыка Тото Кутуньо наполнена красотой, чувственностью, изысканным шармом. Неудивительно, что за его песнями, большая часть которых стала непревзойденными хитами, в очереди стояли такие всемирно известные исполнители, как Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассен, Фрэнк Синатра, Доменико Модуньо и другие.

Инструменталист, победитель песенного конкурса в Сан-Ремо, победитель Евровидения, обладатель множества наград и титулов на песенных фестивалях и конкурсах, Тото Кутуньо – это музыка целой эпохи. Артист с неповторимой харизмой настоящего итальянца, остается уникальной и непревзойденной звездой на мировом музыкальном небосклоне.

.. Родился будущий всемирно известный певец в итальянском городке Фосдиново. Его назвали звучным именем Сальваторе, но малышу было трудно произносить его полностью, и он сократил его - Тото. Отец мальчика, сицилиец по происхождению, служил в военном флоте, а в свободное время увлекался игрой на трубе. Именно он дал сыну первые уроки музыки. Когда Тото было 5 лет, семья переехала в город Специя, где мальчика отдали в музыкальную школу по классу трубы. Параллельно музыкально одаренный школьник самостоятельно научился игре на ударных и аккордеоне. Несомненно, этому способствовал пример отца, который собрал группу и взял в него 7-летнего сына в качестве ударника. В 13 лет юный музыкант получил первое признание: на региональном конкурсе аккордеонистов он занял третье место. Благодаря таланту, ежедневным занятиям и поддержке родителей, юный Кутуньо научился играть еще и на саксофоне, гитаре и пианино, за что друзья называли его "человеком-оркестром".

В 19-летнем возрасте Тото Кутуньо увлекается джазом. Вместе с популярным музыкантом Гуидо Манузарди и его джазовым колективом G-Unit юноша отправляется в шестимесячные гастроли по Скандинавии, которые проходят с большим успехом. Это настолько окрылило Тото, что вернувшись домой, он создает собственную группу – «Тото е Тати», для которой начинает писать свои первые композиции.

Стремительный рост Тото Кутуньо как композитора начался в 1974 году, когда он познакомился с поэтом Вито Паллавичини. В результате их совместной работы друг за другом родились такие хиты, как "L'ete Indien" и "Africa", которые в исполнении звездного французского певца Джо Дассена мгновенно получили бешеную популярность. Успех этих песен был настолько ошеломляющим, что Дассен попросил написать для него еще один хит. Им стала композиция «Et si tu n'existais pas», успех которой был еще больше. После этого на Тото Кутуньо посыпались заказы от французских звезд - Мирей Матье, Клода Франсуа, Джонни Холлидея, Далиды, Мишеля Сарду и Шейлы. Также мелодии Кутуньо вошли в сет-листы оркестров Поля Мориа, Франко Пурселя, Джеймса Ласта.

Однако композиторского успеха Тото оказалось мало, и он решил испытать себя в качестве исполнителя. Группа «Тото е Тати», которая все еще существовала, получает более звучное название – "Альбатрос". Кутуньо подает заявку на фестиваль «Сан-Ремо-1976». В результате группа занимает 3-е место, а песня "Volo AZ-504" только во Франции выходит тиражом 8 миллионов пластинок. Для Джо Дассена в то время были написаны уже 12 мелодий, среди них знаменитые "Salut", "Le jarden du Luxembourg", "Il etait une fois nous deux".

В начале 1970-1980-х годах для другой звезды - Адриано Челентано Тото создает такие шедевры как "Soli", "None", "Amore? - No!", "Il tempo se ne va", "Un po artista, un po no"и другие.

В 1980 году Кутуньо вернулся на сцену в качестве певца. Его песня "Donna, donna mia" больше месяца занимала первое место в итальянском и французском хит-парадах. Вскоре вдохновленный Кутуньо едет на фестиваль в Сан-Ремо с песней "Solo noi". И снова огромный успех - он занимает первое место. Все последующие годы, вплоть до 1990 года, Тото Кутуньо принимал участие в традиционном конкурсе итальянской песни в Сан-Ремо, ни разу не опускаясь ниже второго места. В целом он участвовал в престижном песенном конкурсе 13 раз. На международном уровне талант артиста также оценили: в 1980-м он берет Гран-при токийского фестиваля. В следующем году певец выпускает альбом «La mia musica, причем сразу на испанском, английском, французском языках, потому что кроме Европы, композитор становится известным в США, Аргентине, Японии, Австралии, Канаде.

В 1983 году Тото Кутуньо пишет одну из самых известных песен "L'italiano", с которой выступает на "Сан-Ремо-83". Альбом с этим легендарным хитом достаточно быстро стал золотым. В этом же году музыкант представил замечательный клип на эту песню. Интересно, что изначально эта композиция предназначалась Адриано Челентано, но по неизвестным причинам от не стал ее исполнять. В следующем году выходит еще один хит "Serenata", после которого культ итальянского певца начинается в СССР. Песни звездного исполнителя звучат в каждом доме, а за пластинками приходится стоять в очередях. В 1985 году композитор впервые приезжает в Советский Союз, где представляет лучшие песни. За двадцать дней гастролей состоялось 28 концертов, которые посетили более 400 тисяч зрителей. Успех был настолько впечатляющим, что Тото приглашают дать еще два закрытых концерта.

Шаг за шагом Тото Кутуньо становится звездой номер один в мире. Кажется, нет фестиваля или конкурса, где он бы не занял призовые места. Но это не предел: в 1990-м в Загребе он занимает первое место на престижном "Евровидении" со своей собственной песней "Insieme 1990", балладой посвященной европейской политической интеграции. Его диски продаются огромными тиражами, концерты проходят с неизменным успехом.

До сих пор каждый концерт Тото Кутуньо - это волшебная романтика. Его песни наполнены радостью и печалью, страстью и авантюризмом, искренней любовью к жизни и всему прекрасному в ней. И за эти неповторимые минуты встречи с настоящим искусством, его обожают слушатели по всему миру. Продолжая активную гастрольную деятельность, в ноябре 2010 года исполнитель приезжал в Киев и давал концерт вместе с сыном Адриано Челентано - Джакомо. В 2016 году, сделав перерыв в 36 лет, он возобновил сотрудничество с Адриано Челентано, написав в сотрудничестве с Фабрицио Берлинчиони песню "Ti lascio amore" для альбома "Le migliori", который был записан совместно с известной итальянской певицей Миной.

В 2013 году Тото Кутуньо стал обладателем международной премии "За возрождение культурных контактов и духовное сближение народов" общенациональной программы "Человек года-2012". Несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия, которые вошли в историю как невиданный киевский снегопад, Тото прилетел в Киев и 23 марта предстал перед гостями и участниками торжественной церемонии "Человек года-2012" в столичном Дворце «Украина». На главной сцене страны награду легендарному Маэстро вручали Генеральный директор премии Аркадий Райцин и известный модельер Диана Дорожкина. Растроганный автор бессмертных хитов поблагодарил за награду, которую расценил как большую честь и признание его творчества. А потом присутствующие имели возможность насладиться живым исполнением любимых хитов "L'italiano" и "Soli", которые уже много лет является визитной карточкой легендарного итальянца. После прекрасного выступления певец подарил зрителям воздушный поцелуй и сказал, что разлука будет недолгой, поскольку уже традиционно ежегодно приезжает в столицу Украины с концертами осенью. Так и произошло.

...Тото Кутуньо. Итальянский поп-певец, легендарный композитор-песенник, инструменталист, победитель песенного конкурса в Сан-Ремо и Евровидении-1990. За свою долгую и плодотворную творческую жизнь он записал 20 альбомов, создал десятки легендарных хитов. И сегодня артист активно гастролирует по миру и продолжает дарить своим поклонникам незабываемые минуты радости своим творчеством. Он находится в великолепной форме и не устает подчеркивать, что счастлив быть послом итальянской музыки в мире.

23 марта 2013 во время торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2012" выдающийся певец и композитор Тото Кутуньо стал обладателем престижной Международной премии "За возрождение культурных контактов и духовное сближение народов".

Генеральная дирекция общенациональной

программы "Человек года"