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У Кремлі відреагували на слова Байдена про те, що Путін не може залишатися при владі

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Росія, Неділя 27 березня 2022 04:13
У Кремлі відреагували на слова Байдена про те, що Путін не може залишатися при владі Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Кремль відреагував на заяву президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін "не може залишатися при владі", заявивши, що росіяни самі повинні вибирати собі президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це не Байдену вирішувати. Президента Росії обирають росіяни", - заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про коментар Байдена.

Представник Білого дому заявив, що Байден, який виступав у Варшаві, не закликав до "зміни режиму" в Росії, але його точка зору полягала в тому, що "Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами або регіоном".

У Reuters зазначили, що Пєсков не відразу відповів на запит про реакцію на роз'яснення Білого дому.

Байден посилив особисті нападки на Путіна відтоді, як минулого місяця російський президент віддав наказ про вторгнення в Україну, і Кремль у відповідь поставив під сумнів душевний стан американського лідера.

Нагадаємо, Байден говорячи про війну в Україні заявив, що необхідно готуватися до тривалої боротьби.

Ми також писали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив про "обережний оптимізм" після зустрічі з Байденом.

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Кремль Джозеф Байден
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