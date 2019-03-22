На честь томосу викарбували золоту монету з патріархом Варфоломієм

Національний банк України випускає з 25 березня пам’ятні монети "Надання томосу про автокефалію Православної церкви України". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, монети номіналом 100 грн випускаються тиражем 1500 штук, маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 грам.

На аверсі монети розміщено: угорі півколом напис: ВІД ХРЕЩЕННЯ ДО ТОМОСУ. ТИСЯЧОЛІТНІЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ; внизу: малий державний герб України та написи УКРАЇНА/100/ГРИВЕНЬ; у центрі на дзеркальному тлі абрису собору Святого Георгія у Стамбулі - бані Софійського собору в Києві, по обидва боки від центрального куполу - роки 988 та 2019.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено вселенського патріарха Варфоломія, який підписує Томос; розміщено написи: "БЛАГОСЛОВЛЯЄМО ТА ПРОГОЛОШУЄМО ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ В УКРАЇНІ АВТОКЕФАЛЬНОЮ" (півколом угорі) та ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПАТРІАРХ/ВАРФОЛОМІЙ (унизу).

Як повідомляло РБК-Україна, 12 березня Національний банк України розпочав приймати попередні замовлення на пам’ятні монети "Надання томосу про автокефалію Православної церкви України". Планується випустити наступні монети: номіналом 5 гривень із нейзильберу, тираж - 75 000 штук; номіналом 20 гривень із срібла (оздоблена локальною позолотою), тираж - 4 000 штук; номіналом 100 гривень із золота, тираж - 1 500 штук.

Нагадаємо, 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. За даними опитування Центру Разумкова, у грудні 2018 року створення в Україні помісної автокефальної православної церкви підтримували 43,1% респондентів, виступали проти - 22,0%.