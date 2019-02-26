Томос про автокефалію включили до шкільної програми

Фото: томос про автокефалію (РБК-Україна)

Учні 11-х класів вивчатимуть історію відновлення автокефалії наприкінці навчального року

Міністерство освіти і науки надіслало до шкіл та управлінь освіти листа щодо викладання історії створення Православної церкви України та надання томосу про автокефалію. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Лист містить інформаційні матеріали для викладання історії томосу і створення ПЦУ учнями 11-класів вже наприкінці навчального року - у квітні-травні 2019 року.

Як зазначили в міністерстві, у підручниках з історії ця тема з’явиться з наступного навчального року, оскільки 2019-го планується друк нових книг для 11-х класів.

"Ця тема також буде внесена в програму ЗНО з історії України, але за нею складатимуть тестування не раніше 2021 року", - додали в прес-службі.

mon.gov.ua

Нагадаємо, 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. Автокефальний статус Православної церкви України був підтверджений спільної євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятеля ПЦУ Єпіфанія.

За даними опитування Центру Разумкова, у грудні 2018 року створення в Україні помісної автокефальної православної церкви підтримували 43,1% респондентів, виступали проти - 22,0%.