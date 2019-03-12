На честь томосу про автокефалію НБУ випустить золоті та срібні монети

Монети вироблятимуть з золота, срібла та нейзильберу

Национальный банк Украины начал принимать предварительные заказы на памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Об этом сообщает НБУ на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, с 25 марта 2019 года планируется выпуск таких монет:

номиналом 5 гривен из нейзильбера, тираж - 75 000 штук;

номиналом 20 гривен из серебра (отделанная локальной позолотой), тираж - 4 000 штук;

номиналом 100 гривен из золота, тираж - 1 500 штук.

"Эти монеты продолжат серию "Духовные сокровища Украины". Они посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви как одной из 15 поместных православных церквей", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Автокефальный статус Православной церкви Украины был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.

По данным опроса Центра Разумкова, в декабре 2018 года создание в Украине поместной автокефальной православной церкви поддерживали 43,1% респондентов, выступали против - 22,0%.